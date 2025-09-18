Subvenciones

Callosa d´en Sarrià recibe subvenciones de Diputación para colectivos vulnerables y adquisición de equipamiento

Las dos subvenciones suman un importe superior a los seis mil euros

Onda Cero Marina Baixa

Callosa d´en Sarrià |

Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià
Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià | Onda Cero

La Diputación ha concedido una ayuda al ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià, dentro de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento y vehículos. La subvención para camas articuladas completas asciende a 3.300 euros. Escuchamos a Maribel Ferrandiz, concejala de Bienestar social de Callosa d´en Sarrià

La ayuda de la Diputación para la rehabilitación para usuarios dependientes asciende a 3.364 euros

