Callosa d’en Sarrià recibe dos ayudas de la Diputación, una para prevención de incendios y otra para esterilización de colonias felinas

La Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià una subvención de más de 11.000 euros destinada al mantenimiento y la reparación de pistas forestales y senderos homologados. Estos trabajos facilitarán el acceso de los medios de extinción y podrán servir como vías de escape en caso de incendio, se encuentra dentro del marco de la convocatoria de ayudas para la redacción y ejecución de los Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales.

Asimismo, el consistorio ha recibido otra subvención de casi 2.000 euros para la esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario. Esta ayuda forma parte de la convocatoria provincial de subvenciones para el control poblacional de felinos, con el objetivo de mejorar la convivencia ciudadana y el bienestar animal.