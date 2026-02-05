Callosa d´En Sarrià y Ecovidrio ponen en marcha nuevos sistemas de recogida para facilitar el reciclaje de estos residuos

La intención del municipio callosino es facilitar la recogida y el depósito de estos residuos, concretamente y en primer lugar el vidrio, de forma más fácil y cómoda para los vecinos. Así nos lo explica Andrés Molina, alcalde de Callosa d´En Sarrià

Facilitar que se depositen los residuos y contribuir a que no queden acumulados fuera de los contenedores que en un principio será centrado en el reciclaje de vidrio y posteriormente se espera seguir incorporando otras propuestas de contenedores de papel y cartón, aunque siempre buscando la implicación de los vecinos y vecinas.