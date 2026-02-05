Reciclaje

Callosa d´En Sarrià y Ecovidrio ponen en marcha nuevos sistemas de recogida para facilitar el reciclaje de estos residuos

Esta iniciativa busca mejorar el reciclaje de vidrio en el municipio haciendolo más accesible a los vecinos

Onda Cero Marina Baixa

Callosa d´en Sarrià |

La intención del municipio callosino es facilitar la recogida y el depósito de estos residuos, concretamente y en primer lugar el vidrio, de forma más fácil y cómoda para los vecinos. Así nos lo explica Andrés Molina, alcalde de Callosa d´En Sarrià

Facilitar que se depositen los residuos y contribuir a que no queden acumulados fuera de los contenedores que en un principio será centrado en el reciclaje de vidrio y posteriormente se espera seguir incorporando otras propuestas de contenedores de papel y cartón, aunque siempre buscando la implicación de los vecinos y vecinas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer