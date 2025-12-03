Callosa d’en Sarrià aprueba por amplia mayoría los Presupuestos Municipales para el año 2026

El presupuesto para el próximo año asciende a 9 millones ochocientos mil euros, lo que supone un aumento del 3,7% aproximadamente, 350.880,01 euros más con respecto al ejercicio anterior, y que se vuelven a basar en la optimización de recursos y eficacia en la buena gestión municipal. Además, estos presupuestos reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.

Los presupuestos se han aprobado con 8 votos a favor, del equipo de gobierno del PP (5), Compromís (2) y Valencia Unida (1), mientras que el PSOE votó en contra (4) Escuchamos a Andrés Molina, alcalde de Callosa

En cuanto a las inversiones previstas que Callosa d’en Sarrià realizará en este nuevo ejercicio de 2026, se han consignado inversiones por un importe de 1.018.476,84 euros, financiadas con recursos propios y entre ellas están la renovación de la céntrica “Font dels Patos” en Plaça Quatre Carreteres, un plan de asfaltado de vías, parkings y terrenos municipales, en les Fonts del Algar se va a concluir la cubrición de la de la acequia de la carretera del Algar. La Policía Local de Callosa d’en Sarrià adquirirá el año que viene un radar móvil de velocidad.

En Educación durante 2026 se van a adaptar y modernizar los aseos del CEIP Mirantbó, además de diversas obras de renovación y acondicionamiento en el CEIP Bernat de Sarrià, para, entre otras cuestiones, instalar una barandilla de seguridad infantil y persianas térmicas para comodidad climática de alumnos y docentes.