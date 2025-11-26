Callosa d’en Sarriá amplía la capacidad del Cementerio Municipal con 24 nuevos nichos

Esta ampliación ha consistido en la construcción de 24, distribuidos en dos caras con 12 nichos cada una. La inversión realizada por el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià y financiada con fondos propios, ha de casi 40.000 euros.

El nuevo bloque de nichos se ha construido en el camposanto municipal, en la parte izquierda al fondo del mismo. La solera, que ya había sido ejecutada, se ha aprovechado para esta nueva ampliación, permitiendo una base sólida y preparada para los nuevos nichos. Sobre esta solera, se ha levantado el bloque de nichos con elementos de hormigón prefabricados a medida.

Los nichos construidos cumplen con todos los parámetros sanitarios y de conservación exigidos por el decreto sanitario de la Generalitat Valenciana. Estos nichos prefabricados logran la resistencia necesaria mediante un proceso de curado de 25 días. Además, se ha diseñado una pendiente del 2% hacia el interior de cada nicho, donde se encuentra una cámara de aire intermedia para la solución higiénica.