Callosa d’en Sarriá acoge esta tarde la Trobada Comarcal de Dones de la Marina Baixa

En esta ocasión es la XXV edición de este encuentro, promovido por el Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa, donde más de 600 mujeres de todos los ámbitos y poblaciones de la comarca intercambiarán experiencias y vivirán una jornada lúdica y festiva para celebrar el 8M, Día Internacional de la Mujer

Está prevista la asistencia del presidente de la Diputación Toni Pérez, así como el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. La cita tendrá lugar en la carpa instalada en la prolongación de la calle Ramón y Cajal (frente a la sede de la Policía Local).

Los actos empiezan desde las 16:30 horas de la tarde con la bienvenida y recepción de las invitadas, a cargo de la violinista Clara Saval. A partir de la 17:00 horas, se servirá una merienda elaborada por los afamados hornos de panadería y pastelería callosinos, para seguidamente, desde las 18:00 horas, disfrutar de la actuación de “Tocant i Rodant”.

La fiesta proseguirá con la orquesta “La Gran Babylon” a las 19:00 horas. La cita tendrá lugar en la carpa ubicada en la prolongación de la calle Ramón y Cajal (frente a la sede de la Policía Local), a partir de las 16:30 horas de la tarde.