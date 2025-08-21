Tráfico y Seguridad

Bus gratuito nocturno en Alfaz para las fiestas del Albir

Además el consistorio ha puesto en marcha un dispositivo de seguimiento para el uso correcto de los patinetes durante las fiestas del Albir

Onda Cero Marina Baixa

Alfaz del Pi |

La playa racó de l'Albir acoge la feria ecológica 'Albir orgànic'.
La playa racó de l'Albir acoge la feria ecológica 'Albir orgànic'. | Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi

Este servicio gratuito de bus nocturno se pondrá en marcha mañana viernes y el sábado que conectara el núcleo urbano con la zona de l’Albir y las urbanizaciones, animando a dejar los vehículos en casa en favor de unas fiestas más cómodas. Escuchamos a Toni Such, concejal de Seguridad Ciudadana

La salida, será junto al parque de los Eucaliptos, en la avenida Óscar Esplà, con paradas en Tossalet, Casa de Cultura, Parque Escandinavia y rotonda San Rafael. El viernes, el autobús saldrá a las 1:30, 2:30 y 3:30 horas y el sábado, a las 1:30, 2:30, 3:30 y 4:30 horas.

Además se ha preparado un amplio operativo humano y técnico desde las áreas de Seguridad, Servicios Técnicos, Limpieza y Fiestas para que todo transcurra con normalidad, apelando a la colaboración ciudadana como pieza clave para unas buenas fiestas

Y la Policía Local alfasina hará un seguimiento especial, durante las Fiestas de l’Albir, al uso correcto de los patinetes, una campaña por una movilidad responsable y segura. Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Such.

Los conductores de patinetes eléctricos deben circular por la calzada o por el carril bici. Nunca por la acera ni zonas peatonales, túneles urbanos, vías interurbanas o autopistas. Los conductores no pueden circular bajo los efectos del alcohol o las drogas, y por ello pueden ser sometidos a test de alcoholemia o drogas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer