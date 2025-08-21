Bus gratuito nocturno en Alfaz para las fiestas del Albir

Este servicio gratuito de bus nocturno se pondrá en marcha mañana viernes y el sábado que conectara el núcleo urbano con la zona de l’Albir y las urbanizaciones, animando a dejar los vehículos en casa en favor de unas fiestas más cómodas. Escuchamos a Toni Such, concejal de Seguridad Ciudadana

La salida, será junto al parque de los Eucaliptos, en la avenida Óscar Esplà, con paradas en Tossalet, Casa de Cultura, Parque Escandinavia y rotonda San Rafael. El viernes, el autobús saldrá a las 1:30, 2:30 y 3:30 horas y el sábado, a las 1:30, 2:30, 3:30 y 4:30 horas.

Además se ha preparado un amplio operativo humano y técnico desde las áreas de Seguridad, Servicios Técnicos, Limpieza y Fiestas para que todo transcurra con normalidad, apelando a la colaboración ciudadana como pieza clave para unas buenas fiestas

Y la Policía Local alfasina hará un seguimiento especial, durante las Fiestas de l’Albir, al uso correcto de los patinetes, una campaña por una movilidad responsable y segura. Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Such.

Los conductores de patinetes eléctricos deben circular por la calzada o por el carril bici. Nunca por la acera ni zonas peatonales, túneles urbanos, vías interurbanas o autopistas. Los conductores no pueden circular bajo los efectos del alcohol o las drogas, y por ello pueden ser sometidos a test de alcoholemia o drogas.