El BOP publica un anuncio de Relleu por el que se somete a exposición pública el estudio de viabilidad de la futura Ruta Circular de Pasarelas

El acuerdo fue aprobado en el pleno municipal celebrado el pasado 19 de diciembre de 2025 y abre ahora un periodo de información pública de un mes. La iniciativa plantea una inversión superior al millón de euros y tiene como objetivo transformar el actual itinerario en un recorrido circular continuo, con la aspiración de convertirse en el desfiladero equipado más largo de Europa. El proyecto se desarrollaría en cuatro fases.

La primera incluye la instalación de un puente colgante, la segunda fase contempla una vía ferrata y una tirolina de más de 400 metros de longitud, la tercera etapa se ampliará la pasarela actual con dos nuevos puentes colgantes mientras que la cuarta fase prevé la recuperación y acondicionamiento de senderos para mejorar la accesibilidad y la conexión con el núcleo urbano de Relleu.