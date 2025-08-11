Los Bomberos provinciales rescatan a un varón que ascendía la Torre del Aguiló en la Cala de la Vila

El aviso tuvo lugar hacia las 9:20 el sábado por la mañana. La intervención de los Bomberos provinciales tuvo lugar cuando un varón de 54 años quedó bloqueado a media pared en su ascensión a la Torre del Aguiló, en la Cala de la Vila. Mientras paseaba el varón decidió subir por un espolón de margas descompuestas aunque quedó inmovilizado en situación muy peligrosa, porque resultaba tan peligroso seguir subiendo como bajar. Por ello y tras el aviso los Bomberos Provinciales movilizaron helicóptero y una vez localizado realizaron una maniobra con grúa para remolcarlo al helicóptero y fue trasladado ileso al parque de Sant Vicente. Los medios usados fueron: Alpha 01 helicóptero de rescate y Grupo rescate de montaña. Mas 1 furgón de salvamentos varios del parque de Benidorm