Salvamento

Los Bomberos provinciales rescatan a un varón que ascendía la Torre del Aguiló en la Cala de la Vila

La intervención tuvo lugar el sábado por la mañana

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Los Bomberos provinciales rescatan a un varón que ascendía la Torre del Aguiló en la Cala de la Vila
Los Bomberos provinciales rescatan a un varón que ascendía la Torre del Aguiló en la Cala de la Vila | Onda Cero Marina Baixa

El aviso tuvo lugar hacia las 9:20 el sábado por la mañana. La intervención de los Bomberos provinciales tuvo lugar cuando un varón de 54 años quedó bloqueado a media pared en su ascensión a la Torre del Aguiló, en la Cala de la Vila. Mientras paseaba el varón decidió subir por un espolón de margas descompuestas aunque quedó inmovilizado en situación muy peligrosa, porque resultaba tan peligroso seguir subiendo como bajar. Por ello y tras el aviso los Bomberos Provinciales movilizaron helicóptero y una vez localizado realizaron una maniobra con grúa para remolcarlo al helicóptero y fue trasladado ileso al parque de Sant Vicente. Los medios usados fueron: Alpha 01 helicóptero de rescate y Grupo rescate de montaña. Mas 1 furgón de salvamentos varios del parque de Benidorm

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer