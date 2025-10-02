Rescate

Los Bomberos intervienen en el rescate de un escalador en el acantilado del mirador de Villajoyosa

Los medios usados para esta intervención fueron un helicóptero de rescate y el grupo de rescate de montaña.

El aviso llegó a las tres y media del mediodía de ayer. La intervención se centró en un escalador que en su práctica sufrió un resbalón y quedó herido en una mano haciendo imposible continuar la escalada, por ello necesitó rescate, además de estar está aguantando su posición con una lesión en su mano.

Una vez localizado se descolgó el rescatador y lo remontó con grúa hasta el helicóptero siendo evacuado hasta la helisuperficie de Finestrat donde le espera un Suporte Vital Básico para su atención sanitaria. La intervención de rescate finalizó a las cuatro y media.

