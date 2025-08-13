Los Bomberos del Consorcio provincial de Alicante rescataron ayer tarde un hombre en el Camino del Faro de Albir

El aviso llego pasadas las cinco y media de la tarde del martes. La intervención tuvo lugar en el Camino del Faro de Alfaz del Pi, donde un hombre fue rescatado tras sufrir una caída. Los rescatadores y el personal sanitario lo localizaron y descendieron hasta su posición. El sanitario descartó la posibilidad de un ictus, inicialmente sugerida por quienes dieron la alarma. Tras la evaluación, el hombre fue extraído con grúa y trasladado a la helisuperficie de Finestrat, donde una unidad SVB lo esperaba para llevarlo al Hospital de Villajoyosa. Los medios usados fueron: Alpha 01 helicóptero de rescate y GER grupo rescate de montaña. La intervención finalizó a las ocho y veinte de la tarde.