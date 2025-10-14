cultura

La Biblioteca de l’Alfàs del Pi, premiada por fomentar la lectura

La Biblioteca Municipal de l’Alfàs del Pi ha recibido el Premio María Moliner de Animación a la Lectura, otorgado por el Ministerio de Cultura y la FEMP

Onda Cero Marina Baixa

Alfàs del Pi |

El galardón reconoce la labor de las bibliotecas de municipios menores de 50.000 habitantes que impulsan la lectura y la participación cultural. Manuel Casado es concejal de Cultura. Gracias a este premio, la biblioteca alfasina recibirá 2.777 euros, que se destinarán a la compra de nuevos libros y materiales para ampliar sus fondos.

El concejal de Cultura, Manuel Casado, quien ha subrayado que el proyecto ‘Biblioteca Activa’ “representa la voluntad de abrir la Biblioteca a nuevos públicos, fomentar la participación ciudadana y consolidar el espacio como un verdadero centro de encuentro cultural”.

