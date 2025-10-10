Benidorm y Villajoyosa entregan sus distinciones con motivo de la celebración del 9 d´Octubre

Villajoyosa celebró el Día de la Comunidad Valenciana con el acto institucional de los Premis Nou d’Octubre en el Teatre Auditori. El Alcalde Marcos Zaragoza ha entregado los galardones al fotógrafo Jaime Galiana y a la Cofradía de Pescadores de La Vila Joiosa.

El acto se inició a las 12:00 horas con el baile de los grupos de danza L’Almadrava y Centener acompañador por la colla Els Valerios. Al finalizar la actuación, el Alcalde acompañó a los dos premiados que portaban las banderas de Villajoyosa, llevada por el hijo de Jaime Galiana, Jaume Galiana; y la Comunidad Valenciana, portada por Miguel Solbes, presidente de la Cofradía de Pescadores.

Marcos Zaragoza entregó la insignia de Plata de la ciudad y el Premi Nou d’Octubre a ambos galardonados. Estos premios celebran su segunda edición y, con ellos, se reconoce el talento y el éxito profesional de vileros o entidades vileras, así como la proyección del municipio que estos realizan a nivel nacional e internacional. El acto concluyó con la Agrupación Musical Mediterráneo y la Coral de Villajoyosa interpretando el himno regional. Además, en el exterior del Teatre Auditori de La Vila, donde se trasladó el acto por las previsiones meteorológicas, se ofreció la típica “mocadorada de Sant Dionís”, cuyo donativo se destina a dos asociaciones del municipio.

En Benidorm el acto se inició con la entrega de la distinción ‘Ciutat de Benidorm’ a María José Lozano Pérez, una distinción con la que se reconoce a las personas e instituciones que son o han sido “referentes en su labor diaria” por sus aportaciones a “la cultura local y valenciana”. A María José Lozano se le reconocen “los destacados méritos culturales” a lo largo de su trayectoria como docente de la especialidad de Informática en Secundaria, asesora del CEFIRE –Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos– de La Nucía y como persona muy vinculada a numerosas actividades relacionadas con el ámbito cultural en nuestra ciudad.

Lozano fue la coordinadora técnica durante el proceso de elaboración del ‘Diccionari de Benidorm’; ha recibido distintos premios de fotografía y publicado en distintas revistas y publicaciones, en su mayoría relacionadas con la moda o con el urbanismo; y ha sido miembro de la Agrupación Coral de Benidorm, la Unión Musical de Benidorm y en el año 1997 fue una de las mujeres fundadoras de la Societat Musical L’Illa de Benidorm.

En el año 2016, María José Lozano fue mantenedora del acto de representación de la Carta de Poblament y en este 2025, cuando se cumple el 700 aniversario de la fundación de Benidorm como municipio con entidad jurídica propia, ha formado parte activa de la Comissió 700 Aniversari, en la que ha compartido las labores de secretaria técnica con la funcionaria responsable del Archivo Municipal.

El propio alcalde Toni Pérez ha sido el encargado de entregarle la distinción a María José Lozano