Benidorm y Villajoyosa dan la bienvenida este sábado 29 de noviembre a la Navidad con el encendido del alumbrado

En Benidorm los actos comenzarán este sábado a las 18 horas, con la inauguración de la Casa de la Navidad, ubicada en la Casa Museu de l’Hort de Colón, a la que por unas horas también se acercará un representante de Papá Noel para recoger las cartas y deseos de los más pequeños. Una hora después, a las 19 horas, se encenderá el alumbrado ornamental de la ciudad, con el epicentro en la Plaza de SS MM Reyes de España, donde este año contarán con un espectáculo muy especial, a cargo de Gisela.

A partir de ahí, comenzará una gran y variada programación hasta el próximo 6 de enero que incluye espectáculos infantiles, de baile, teatro, música, atracciones mecánicas, exhibiciones, pista de hielo y mercado navideño.

En Villajoyosa La finca La Barbera dels Aragonés acogerá la tercera edición de la Fira Solidària a partir de las 10.30 de la mañana. En la jornada festiva participarán asociaciones sociosanitarias, culturales y deportivas, así como establecimientos del municipio con el fin de recaudar dinero para las entidades sociales participantes. A las 20:00 horas se realizará el encendido del alumbrado navideño del parque y casa-museo y las calles del municipio