Benidorm se une a un acuerdo europeo de ciudades verdes para potenciar las políticas medioambientales

El Ayuntamiento de Benidorm aprobará en el próximo pleno su adhesión al Acuerdo por una Ciudad Verde, una iniciativa de la Comisión Europea que reúne a alcaldes y entidades locales de toda Europa en torno a una visión común del futuro urbano según la cual, en el año 2030, las ciudades sean lugares aún más atractivos para vivir, promoviendo la salud y el bienestar de cuantas personas las habiten. Así se detalla en la propuesta que elevada por el alcalde Toni Pérez para adherirse a este ‘Green City Accord’, que tiene entre sus objetivos potenciar las políticas medioambientales y alinear los compromisos locales con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea.