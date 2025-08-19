CIUDADES VERDES

Benidorm se une a un acuerdo europeo de ciudades verdes para potenciar las políticas medioambientales

Con su adhesión al acuerdo, el Ayuntamiento de Benidorm aceptará tomar las medidas necesarias para cumplir unos objetivos de cara a 2030

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El Ayuntamiento de Benidorm aprobará en el próximo pleno su adhesión al Acuerdo por una Ciudad Verde, una iniciativa de la Comisión Europea que reúne a alcaldes y entidades locales de toda Europa en torno a una visión común del futuro urbano según la cual, en el año 2030, las ciudades sean lugares aún más atractivos para vivir, promoviendo la salud y el bienestar de cuantas personas las habiten. Así se detalla en la propuesta que elevada por el alcalde Toni Pérez para adherirse a este ‘Green City Accord’, que tiene entre sus objetivos potenciar las políticas medioambientales y alinear los compromisos locales con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea.

