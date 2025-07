Benidorm ultima el dispositivo especial del Low Festival, que prevé una afluencia diaria de 23.000 personas desde mañana viernes hasta el domingo. El personal de seguridad y sanitario superará los 200 efectivos en cada una de las tres jornadas y también habrá horarios y paradas especiales de taxis, bus y TRAM y por supuesto los apartamentos disuasorios con los que cuenta la ciudad.

Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de movilidad de Benidorm

El festival celebra este año su 15 aniversario consolidado como una de las grandes citas musicales y turísticas de la ciudad y en la ciudad Deportiva Guillermo Amor, se ultima el montaje de los cuatro escenarios en los que se sucederán los conciertos de las más de 70 bandas y artistas que conforman el cartel de este 15 aniversario del Low Festival. Entre ellos, algunos tan consagrados como The Pet Shop Boys, Empire of the sun o The Kooks en el plano internacional o Viva Suecia, Lori Meyers, Fangoria, Carolina Durante, Amaia o Zahara por lo que se refiere a la marca España.