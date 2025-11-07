turismo

Benidorm roza el lleno total en noviembre con un 96% de ocupación durante las Fiestas Patronales y la Fancy Dress Party

Según los datos de BigDataHosbec, Benidorm registra niveles de ocupación hotelera que superan en más de 11 puntos las cifras de octubre y mejoran incluso las del verano

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm roza el lleno total en noviembre con un 96% de ocupación durante las Fiestas Patronales y la Fancy Dress Party
Benidorm roza el lleno total en noviembre con un 96% de ocupación durante las Fiestas Patronales y la Fancy Dress Party | Onda Cero Marina Baixa

Agosto en noviembre, o con datos que pueden ser incluso mejor que el puente de agosto, la temporada extra alta por excelencia. Y es que el nivel de reservas 'on the books' o reservas ya consolidadas en el sistema nos muestra que la previsión de ocupación para estas fiestas alcanza el 96,8% de toda la planta hotelera abierta, que se estima en 43.000 camas sólo en los establecimientos hoteleros de la ciudad.

Pero estas cifras de éxito no se quedan aquí: para el próximo jueves 13 de noviembre, fecha en la que se celebra la Fancy Dress Party, los datos de ocupación todavía se elevan más y superan el 97,2%. Este evento, originado de forma espontánea en la década de los 90, congrega una cifra de unos 30.000 turistas y residentes británicos disfrazados, lo que supone una de las fiestas más importantes que se celebran fuera del Reino Unido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer