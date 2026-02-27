pleno ordinario

Benidorm respalda la adhesión al Fondo de Impulso Económico y buscar vías de acuerdo con los propietarios del APR7

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado la adhesión al Fondo de Impulso Económico y la formalización de un préstamo de 55 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Una operación con la que el consistorio hará frente a parte de las compensaciones fijadas por sentencia judicial en el ámbito de Serra Gelada. El alcalde, Toni Pérez, defiende que la medida es posible gracias a la buena situación económica municipal y asegura que el préstamo se amortizará en un plazo de doce años sin que suponga una subida de impuestos.

Desde el grupo socialista, su portavoz Cristina Escoda criticó que el gobierno local “llega tarde” y advierte de que la demora puede encarecer el coste final por el aumento de intereses.

La corporación también aprueba abrir un plazo para explorar posibles vías de acuerdo con las partes implicadas en la ejecución de la sentencia.

Asimismo, todos los grupos han respaldado el nuevo Plan Acústico Municipal, que actualizará el mapa de ruido de la ciudad y establecerá medidas para proteger el descanso vecinal y compatibilizar la actividad turística con la calidad de vida.

La sesión ha concluido con la toma de posesión de María Teresa Águila como nueva concejal, tras el fallecimiento de Mari Luz Navarro, cuya labor fue nuevamente reconocida por la corporación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer