Benidorm renueva la red de abastecimiento de agua potable en la avenida Comunitat Valenciana

La intervención, que será ejecutada por la concesionaria del servicio integral del agua, Veolia, tiene un presupuesto de 47.430,75 euros

La obra se enmarca en las actuaciones de “mejora y modernización continua del sistema municipal de abastecimiento de agua potable” que acomete el Ayuntamiento y tiene un coste de más de 47 mil euros. Abarca el tramo desde el Camí del Fariner hasta el barranco Barceló. Jose Ramon Gonzalez de Zárate, El edil de ciclo de agua, ha destacado que se prevé que antes de semana santa la obra esté finalizada.

González de Zárate ha precisado que dada la “imposibilidad” de interrumpir el suministro durante la ejecución de los trabajos, la solución técnica que se emplea “contempla la instalación de la nueva tubería en paralelo a la ya existente” de modo que se mantendrá el servicio hasta la finalización completa de los trabajos. “Así garantizamos una transición ordenada y sin afección alguna al abastecimiento de agua potable” ha recalcado el edil.

