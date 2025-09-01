Parques y Jardines

Benidorm refuerza el mantenimiento de zonas verdes y arbolado

Tras la finalización del contrato de parques y jardines, Benidorm ha iniciado trabajos de mejora que se prolongarán durante septiembre y octubre debido a que durante los meses de verano no se han aconsejado realizar algunas actuaciones.

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

En el Paseo de Poniente se instalarán 300 metros cuadrados de césped artificial y se repondrán cerca de un millar de plantas, además de renovar arbolado con 130 nuevos ejemplares y la retirada de palmeras afectadas y árboles en mal estado en distintos puntos de la ciudad.

El titular de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, ha recalcado que el equipo de gobierno “ha hecho un estudio de la ciudad y exigido a la empresa concesionaria que cumpla con lo que le corresponde para tener la ciudad con la mejor imagen posible”.

