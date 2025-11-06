medio ambiente

Benidorm refuerza su compromiso con el medio ambiente durante las Festes Majors Patronals

Las fiestas, que se celebran del 7 al 12 de noviembre, incorporan diversas campañas medioambientales

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm refuerza su compromiso con el medio ambiente durante las Festes Majors Patronals
Benidorm refuerza su compromiso con el medio ambiente durante las Festes Majors Patronals | Onda Cero Marina Baixa

La primera campaña, impulsada en colaboración con Ecovidrio, lleva por nombre “Fiestas con Eco” y busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje de vidrio. Educadores ambientales visitarán las zonas festeras los días lunes 10 y martes 11, de 16:00 a 20:00 horas, en las calles donde las peñas tienen ubicadas sus sedes. Además, Benidorm continúa este año en la red “Fiestas con Eco”, una plataforma web que reúne a distintos municipios comprometidos con la sostenibilidad y que muestra las acciones que desarrollan en sus eventos para mejorar cada año su respeto por el entorno.

Por otro lado, la empresa Coca-Cola ha hecho entrega de 10.000 vasos reutilizables para repartir entre las peñas miembros de la Associació, fomentando así la reducción de residuos.

Desde la concejalía de Limpieza, también se ha reforzado el servicio con un aumento de personal, más baldeos y nuevos contenedores. Este dispositivo especial se mantendrá hasta el 16 de noviembre para abarcar las celebraciones de la “Fancy Dress Party” y “La Festa de la Carchofa”

Por último, el Ayuntamiento, junto con Ecoembes, repartirá 400 contenedores amarillos y azules entre las peñas para facilitar la separación y el reciclaje de residuos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer