Benidorm refuerza su compromiso con el medio ambiente durante las Festes Majors Patronals

La primera campaña, impulsada en colaboración con Ecovidrio, lleva por nombre “Fiestas con Eco” y busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje de vidrio. Educadores ambientales visitarán las zonas festeras los días lunes 10 y martes 11, de 16:00 a 20:00 horas, en las calles donde las peñas tienen ubicadas sus sedes. Además, Benidorm continúa este año en la red “Fiestas con Eco”, una plataforma web que reúne a distintos municipios comprometidos con la sostenibilidad y que muestra las acciones que desarrollan en sus eventos para mejorar cada año su respeto por el entorno.

Por otro lado, la empresa Coca-Cola ha hecho entrega de 10.000 vasos reutilizables para repartir entre las peñas miembros de la Associació, fomentando así la reducción de residuos.

Desde la concejalía de Limpieza, también se ha reforzado el servicio con un aumento de personal, más baldeos y nuevos contenedores. Este dispositivo especial se mantendrá hasta el 16 de noviembre para abarcar las celebraciones de la “Fancy Dress Party” y “La Festa de la Carchofa”

Por último, el Ayuntamiento, junto con Ecoembes, repartirá 400 contenedores amarillos y azules entre las peñas para facilitar la separación y el reciclaje de residuos.