Benidorm reanuda tras la temporada estival las obras de la segunda fase de la renovación de la catenaria del Paseo de Levante

La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística de Benidorm ‘Benidorm Visión 360’ supone una inversión de 854.885 euros y alcanza hasta la calle Metge Miguel Martorell. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Obras de Benidorm

Con esta segunda fase, se da continuidad a los trabajos de renovación ejecutados por el Ayuntamiento desde El Torrejó hasta la avenida Europa, que supusieron una inversión de casi dos millones de euros y una reducción de la potencia energética por encima del 33%. Además del importante ahorro energético, esta actuación implica la puesta al día de la emblemática iluminación de la primera línea que después de tres décadas en servicio exigía un esfuerzo para volver a ser vanguardia tecnológica. Escuchamos a Francis Muñoz

Una vez completados los trabajos que hay en marcha, algo que se prevé que ocurra antes de Semana Santa, se habrá renovado ya el 65% de la catenaria de todo el paseo marítimo, ejecutándose el 35% restante en una tercera y última fase cuyo proyecto están ultimando actualmente los técnicos municipales