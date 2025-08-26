Benidorm realiza obras de mejora, renovación y mantenimiento en colegios y escuelas infantiles por valor de 168.856 euros

Entre los trabajos ejecutados durante el verano se han reparado vallados, pilares y patios; se ha sustituido la cubierta de un gimnasio o se han repuesto pavimentos. Escuchamos al alcalde de Benidorm Toni Pérez

Entre los trabajos que se han ejecutado, atendiendo a las peticiones formuladas por las comunidades educativas de los propios centros, se encuentran la reparación de la cubierta del gimnasio del colegio público Els Tolls, en la que se ha invertido 45.304,67 euros; la rehabilitación de pilares en los CEIP Gabriel Miró y Miguel Hernández, con un presupuesto de 47.311 euros; o la formación de solera para juegos infantiles Mestre Gaspar López, en la que se han invertido otros 28.609,26 euros. También se ha llevado a cabo la sustitución del pavimento de la sala música del CEIP Bautista Lledó o la reparación del vallado de las pistas deportivas del patio del CEIP Els Tolls, en los que se han invertido 8.409 y 9.196 euros, respectivamente.

Además, durante este periodo de vacaciones estivales también se ha procedido renovar e instalar nuevo suelo vinílico en la escuela infantil municipal de Fontanelles, con un presupuesto de 2.904 euros y a la ejecución de trabajos pintura, obra y reparación de varios centros en los colegios Serra d’Aitana, Vasco Núñez de Balboa, El Murtal, Els Tolls, Gabriel Miró y Mestre Gaspar López, así como en las escuelas infantiles Caletes y Fontanelles, con una inversión de otros 27.123,36 euros, tal y como ha explicado la concejal de Educación.