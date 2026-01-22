Benidorm presenta una nueva plataforma digital para una gestión más eficiente de la ciudad

Benidorm ha presentado una nueva plataforma tecnológica para mejorar la gestión urbana. Se trata de “Benidorm CORE”, una herramienta que no solo recopila datos, sino que los integra, los cruza y los transforma en información útil para la toma de decisiones.

Durante la presentación, la gerente de Visit Benidorm ha explicado que Benidorm CORE tiene un espacio interno y otro de ‘open data’ de acceso libre a la ciudadanía y en el que se ofrece información a tiempo real especialmente vinculada a las playas. “Estamos ante una herramienta muy potente que aterriza la tecnología y la digitalización en el territorio para facilitar la gestión de Benidorm y que al mismo tiempo da a la población residente y turista información útil”, ha detallado el alcalde.

A nivel de gobernanza y gestión interna de ciudad, Benidorm CORE integra información sobre calidad del agua, consumo hídrico, movilidad, aparcamientos, ocupación de playas, meteorología, calidad del aire o control de vertidos. Los distintos espacios de datos se cruzan en un sistema integral de gestión conectado a cuadros de mando, para tomar decisiones más rápidas y más precisas.

“Estamos hablando de una infraestructura de decisiones –ha precisado Bilbao-; una capa sensorial que capta datos, los interpreta y nos permite anticiparnos, trabajando así con evidencias en tiempo real, no de intuiciones”. Y es que la información monitorizada “llega a los técnicos municipales y permite reaccionar antes, mejor y con más garantías”, por ejemplo, ante un posible vertido.

Toni Pérez, alcalde de Bendidorm ha significado que, con la plataforma, Benidorm se revela como “una ciudad que usa la tecnología no para complicar, sino para hacer más fácil, más segura y más sostenible la relación entre el visitante, el residente y su espacio público más importante: sus playas.”

El alcalde ha concluido que “Benidorm no digitaliza para parecer inteligente; digitaliza para funcionar mejor, para gobernar con evidencias, mejorar la experiencia y avanzar en sostenibilidad y calidad de vida”.