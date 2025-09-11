Benidorm presenta 'IV Concurso de Cocktails' dentro de su calendario gastronómico

Tal y como han explicado tanto el primer edil como el representante de Abreca, cada uno de los establecimientos participantes lleva a concurso dos cócteles: uno con alcohol y otro sin alcohol, a un precio de 9 y 7 euros, respectivamente, según establecen las bases del concurso.

Para votar, los clientes deberán visitar alguno de estos locales y degustar el cóctel presentado y, posteriormente, escanear el código QR con el teléfono móvil y valorarlo entre 1 y 5 estrellas.

Javier del Castillo, presidente de ABRECA, ha felicitado a todos los participantes y ha señalado que los cócteles que han presentado a concurso “son elaboraciones maravillosas” y ha destacado que, de los 13 participantes, seis son hoteles, valorando asimismo su implicación por participar en este tipo de iniciativas