Benidorm presenta 'IV Concurso de Cocktails' dentro de su calendario gastronómico

Del 19 al 28 de septiembre la ciudad contará con una nueva edición del concurso con una nueva edición del Concurso de Cocktails.

Tal y como han explicado tanto el primer edil como el representante de Abreca, cada uno de los establecimientos participantes lleva a concurso dos cócteles: uno con alcohol y otro sin alcohol, a un precio de 9 y 7 euros, respectivamente, según establecen las bases del concurso.

Para votar, los clientes deberán visitar alguno de estos locales y degustar el cóctel presentado y, posteriormente, escanear el código QR con el teléfono móvil y valorarlo entre 1 y 5 estrellas.

Javier del Castillo, presidente de ABRECA, ha felicitado a todos los participantes y ha señalado que los cócteles que han presentado a concurso “son elaboraciones maravillosas” y ha destacado que, de los 13 participantes, seis son hoteles, valorando asimismo su implicación por participar en este tipo de iniciativas

