Benidorm premiará en el Día del Turismo a la asociación Abreca que conmemoraba hoy su 40 aniversario

Estos galardones reconocen el papel y contribución turística a nivel internacional, nacional, local y autonómico. La mención especial de los galardones es para el recientemente desaparecido Vicente Climent Llorca, propietario de la sala de fiestas Benidorm Palace

Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

Como es habitual, estos galardones se entregarán el próximo mes de septiembre coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Turismo. Previamente, la propuesta de la Junta de Portavoces será aprobada por la Corporación en el pleno del próximo 25 de agosto.