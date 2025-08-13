Turismo

Benidorm premiará en el Día del Turismo a la asociación Abreca que conmemoraba hoy su 40 aniversario

Además de a Jet2Holidays, Grupo Social ONCE y a la Asociación Valenciana de Empresarios y con mención especial al recientemente desparecido Vicente Climent, propietario de la Sala Benidorm Palace

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm premiará en el Día del Turismo a Abreca, además de a Jet2Holidays, Grupo Social ONCE y a la Asociación Valenciana de Empresarios
Benidorm premiará en el Día del Turismo a Abreca, además de a Jet2Holidays, Grupo Social ONCE y a la Asociación Valenciana de Empresarios | Onda Cero Marina Baixa

Estos galardones reconocen el papel y contribución turística a nivel internacional, nacional, local y autonómico. La mención especial de los galardones es para el recientemente desaparecido Vicente Climent Llorca, propietario de la sala de fiestas Benidorm Palace

Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

Como es habitual, estos galardones se entregarán el próximo mes de septiembre coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Turismo. Previamente, la propuesta de la Junta de Portavoces será aprobada por la Corporación en el pleno del próximo 25 de agosto.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer