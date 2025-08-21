Benidorm pone en marcha la Oficina de la Energía para asesorar a ciudadanos y empresas

El servicio ofrecerá asesoramiento personalizado para ayudar a reducir la factura energética, acceder a ayudas o fomentar el autoconsumo y arrancará el próximo 8 de septiembre en el Ayuntamiento y en las siguientes semanas se instalará en las extensiones administrativas municipales de Maravall, La Cala y el Rincón de Loix

La nueva Oficina de la Energía tendrá su sede en la cuarta planta del Ayuntamiento, en la Smart Office, y atenderá presencialmente todos los lunes entre las 8.30 y las 15 horas, mediante cita previa. No obstante, el servicio será itinerante, por lo que la atención presencial se trasladará cada semana a un edificio público municipal para facilitar el acceso en los distintos barrios a todas las personas interesadas. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Espacio Público