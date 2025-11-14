Benidorm pone en marcha este lunes 17 de diciembre dos actuaciones simultáneas

A la renovación de la red de agua potable y saneamiento en Avenida Montecarlo, anunciada ayer y con un presupuesto de 1,3 millones de euros, se suma ahora el inicio de la fase 1 para implantar la nueva red troncal de agua regenerada en el entorno del barranco Rajarell. Una inversión de 384.999 euros con un plazo de ejecución de tres meses. Esta red permitirá utilizar agua regenerada para riego urbano, parques y jardines.

Esta primera fase del proyecto contempla la instalación de 760 metros de tubería de fundición dúctil de 200 milímetros de diámetro nominal así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, partiendo desde la conducción general de agua regenerada de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar, que está ubicada en el entorno de barranco Rajarell. También se prevé la ejecución de tres acometidas para dar servicio a la urbanización “Benidorm Poniente”, “Jardín de Benidorm” y “Residencial Terramar” y la instalación de una canalización para servicios municipales y telemando de la nueva infraestructura.

El titular de Ciclo del Agua ha tildado el proyecto de “pionero y potente” y ha reiterado que la intención es “implantarlo progresivamente en toda la ciudad”. “Esperamos que a finales de febrero o primeros de marzo esté finalizado y cualquier propietario de la zona pueda tener acceso a esa agua para regar sus jardines y que el servicio municipal pueda contar con agua regenerada para los jardines públicos”.