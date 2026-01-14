Julio Iglesias

Benidorm no se plantea, por el momento, retirar el nombre de Julio Iglesias del auditorio municipal

Desde el consistorio deciden esperar a las decisiones judiciales mientras Compromís exigen que se retire el nombre y que sean los vecinos los que decidan cómo debe llamarse el auditorio

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Tras conocerse la investigación abierta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el cantante por presunta trata y agresión sexual

Desde el consistorio aseguran que no han recibido ninguna solicitud formal y que están a la espera de cómo evolucione el proceso judicial.

En este sentido, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha recordado que en España rige la presunción de inocencia. Le escuchamos.

Pérez insiste en que Julio Iglesias es una figura estrechamente vinculada a la ciudad, donde inició su carrera tras ganar el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con el tema La vida sigue igual.

Desde Compromis han solicitado que se cambie el nombre del auditorio y piden revisar todos los reconocimientos públicos al cantante tras las denuncias de acoso sexual y que sean los vecinos los que

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer