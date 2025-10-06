Benidorm y La Nucía reciben fondos EDIL para sus proyectos mientras La Vila y Alfaz se quedan fuera

La Vila reclamará ante el Ministerio, entre otras razones, por la “falta de criterios claros en la asignación a la Comunitat Valenciana”. Alfaz se queda fuera también aunque en los anteriores fondos se recibieron a la tercera ocasión en la que fueron presentadas las alegaciones. La Nucía recibe fondos la Ruta Patrimonial del Agua La Nucía-Polop, entre otros proyectos y Benidorm recibe 6 millones de euros para el proyecto de rehabilitación de la Plaza de Toros "Open Arena" y por su parte la oposición socialista argumenta que espera que en esta ocasión no se vuelvan a perder los millones concedidos.