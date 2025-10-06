Estrategia EDIL

Benidorm y La Nucía reciben fondos EDIL para sus proyectos mientras La Vila y Alfaz se quedan fuera

Villajoyosa presentará alegaciones al Plan EDIL al considerar que ha sido injustamente excluido

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

La Vila reclamará ante el Ministerio, entre otras razones, por la “falta de criterios claros en la asignación a la Comunitat Valenciana”. Alfaz se queda fuera también aunque en los anteriores fondos se recibieron a la tercera ocasión en la que fueron presentadas las alegaciones. La Nucía recibe fondos la Ruta Patrimonial del Agua La Nucía-Polop, entre otros proyectos y Benidorm recibe 6 millones de euros para el proyecto de rehabilitación de la Plaza de Toros "Open Arena" y por su parte la oposición socialista argumenta que espera que en esta ocasión no se vuelvan a perder los millones concedidos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer