Benidorm da luz verde al proyecto básico y de ejecución del aparcamiento subterráneo de Jaime I

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado por unanimidad el proyecto básico modificado y de ejecución del aparcamiento subterráneo de Jaime I enmarcado en el Plan Futura 2000. El proyecto, que fija un plazo de ejecución de las obras de 15 meses, se ha aprobado con la asunción por parte del adjudicatario, Telpark, de la plena responsabilidad que se pudiera derivar de la eventual denegación de la licencia ambiental y asumiendo de forma taxativa la renuncia a cualquier tipo de indemnización por daños y perjuicios por ese motivo.

La propuesta aprobada señala que el concesionario deberá contar con las preceptivas autorizaciones y licencias necesarias con carácter previo al inicio de la actividad. El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha recordado que las obras no han podido comenzar antes “porque el PSOE retrasó que el asunto se aprobase en el pleno”. También ha precisado que los estudios geotécnicos realizados “indicaban que el nivel freático ha subido y ello hace muy complicado ejecutar una tercera planta del aparcamiento”.

Muñoz ha concluido recalcando que el Ayuntamiento “ha visitado todos los comercios, hoteles y edificios que se verán afectados, y todos quieren que se haga la obra de una forma ordenada”. Además, ha detallado que en el proyecto “se han atendido las mejoras de urbanización recomendadas por los técnicos para que todo salga de la mejor manera posible”.

El pleno ha acordado asimismo por unanimidad la conformidad del Ayuntamiento con el contenido del acuerdo de cooperación para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en el sistema de saneamiento y depuración de La Vila Joiosa, entre la Generalitat a través de la Conselleria, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), los Ayuntamientos de La Vila Joiosa, Finestrat, Benidorm y Orxeta por un importe de 18.513.000 euros.

En materia educativa se ha aprobado por unanimidad la propuesta de la concejal de Educación de renovación del Consejo Escolar de Benidorm. En dicha propuesta se indica que se mantendrá la estructura de vocalías que hasta ahora ha tenido el Consejo Escolar Municipal de Benidorm, incluyendo un miembro más que representará a los servicios sociales municipales. Igualmente se ha acordado en la propuesta designar a la edil de Educación, Maite Moreno, como presidenta de la mesa electoral para la elección de representantes de directores de centros públicos y privados. Una mesa que estará compuesta también por una suplente de la presidenta, una secretaria, suplente de secretaria, un representante de los directores de centros públicos, un suplente, un titular de centros privados y un suplente. La fecha prevista de celebración de las elecciones a representantes de directores de centros públicos y privados será mañana 27 de enero a las 15,30 horas en la sala de Investigadores del Ayuntamiento.