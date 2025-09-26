Benidorm logra el ‘Premi Turisme Comunitat Valencia’ como Destino Turístico de Excelencia

La alcaldesa en funciones, Ana Pellicer, hace valer el trabajo en equipo de Administración local y sector para conquistar metas y reconocimientos.

Este galardón lo han recibido esta mañana de manos del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y en presencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, en un acto celebrado en el centro Bombas Gens d’Arts Digitals de València, al que también ha asistido el segundo teniente de alcalde y diputado autonómico, José Ramón González de Zárate. Ana Pellicer ha recogido este galardón al encontrarse el primer edil Toni Pérez en Japón donde la ciudad participa en el Foro de Turismo Unión Europea-Japón de la Expo Mundial Osaka 2025”. A esta cita internacional se suma la de los próximos días 1 y 2 de octubre, cuando una delegación encabezada por el alcalde defenderá en la capital de Lituania la candidatura de Benidorm al galardón europeo Green Leaf 2027, al que la ciudad opta como finalista.

Benidorm suma a estos otros reconocimientos como haber sido el primer Destino Turistico Inteligente certificado del mundo y en 2025 , la Comisión Europea ha reconocido a la ciudad como Green Pioneer of Smart Tourism.