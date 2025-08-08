Benidorm limpia el tramo urbano de los barrancos ante la llegada del otoño para prevenir los efectos de posibles gotas frías

Esta labor preventiva se realiza a lo largo del año y se intensifica durante el mes de agosto.

La parte no urbana de los barrancos es competencia de la CHJ. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, concejal Ciclo del Agua

CORTE BARRANCOS LIMPIEZA JOSERRA

A lo largo del año se han mantenido los cauces del barranco Barceló (unos 550 metros desde la avenida Ciudad Real hasta Juan Fuster Zaragoza), del barranco Derramador (unos 700 metros desde Esperanto hasta Almirante Bernat de Sarrià), de l’Aigüera (100 metros antes del inicio de la canalización cerrada), en los barrancos de Foietes y Xixo (en las entradas de la canalización cerrada), en el de Rajarell (1.200 metros dentro del polígono de la avenida Adolfo Suárez y un último tramo desde Vicente Pérez Devesa hasta el mar), en el del Moralet (250 metros en trama urbana) y en el Murtal (unos 100 metros desde el final de la canalización y el inicio de la avenida Murtal). Los trabajos incluyen los túneles y desembocaduras de los riachuelos y salidas de agua producidas por las lluvias torrenciales.

Los trabajos que acomete la concesionaria Hidraqua también incluyen la limpieza y mantenimiento sobre 102 kilómetros de conducciones y alrededor de 6.000 imbornales