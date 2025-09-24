Eventos

Benidorm licita la celebración de eventos en los campos de fútbol Martínez Munuera durante la temporada estival

Pero desde el grupo municipal socialista han criticado esta licitación y aseguran que el gobierno del PP vuelve a especular con los recursos públicos

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm licita la celebración de eventos en los campos de fútbol Martínez Munuera durante la temporada estival
Benidorm licita la celebración de eventos en los campos de fútbol Martínez Munuera durante la temporada estival | Onda Cero Marina Baixa

El contrato, de 4 años de duración, prevé promover conciertos de calidad que generen impacto económico en la ciudad y su tejido productivo aprovechando sus posibilidades como recinto multifuncional y que durante el verano la actividad deportiva en estos campos queda en suspenso. Jesús Carrobles, concejal de Eventos de Benidorm

Según el pliego de condiciones la empresa estará obligada a organizar un mínimo de tres masivos de entre 10.000 y 20.000 personas cada verano y un máximo de cinco; así como también un mínimo de tres y un máximo de cinco por debajo de los 10.000 asistentes.

Pero desde el grupo municipal socialista han criticado esta licitación y aseguran que el gobierno del PP vuelve a especular con los recursos públicos. Escuchamos a Cristina Escoda, portavoz socialista

El PSOE se pregunta además en qué posición quedarán ahora festivales ya consolidados y que forman parte de la marca Benidorm como el Low Festival o el Reggaeton Beach Festival

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer