Benidorm licita la celebración de eventos en los campos de fútbol Martínez Munuera durante la temporada estival

El contrato, de 4 años de duración, prevé promover conciertos de calidad que generen impacto económico en la ciudad y su tejido productivo aprovechando sus posibilidades como recinto multifuncional y que durante el verano la actividad deportiva en estos campos queda en suspenso. Jesús Carrobles, concejal de Eventos de Benidorm

Según el pliego de condiciones la empresa estará obligada a organizar un mínimo de tres masivos de entre 10.000 y 20.000 personas cada verano y un máximo de cinco; así como también un mínimo de tres y un máximo de cinco por debajo de los 10.000 asistentes.

Pero desde el grupo municipal socialista han criticado esta licitación y aseguran que el gobierno del PP vuelve a especular con los recursos públicos. Escuchamos a Cristina Escoda, portavoz socialista

El PSOE se pregunta además en qué posición quedarán ahora festivales ya consolidados y que forman parte de la marca Benidorm como el Low Festival o el Reggaeton Beach Festival