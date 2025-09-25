Benidorm involucra al Consejo Vecinal en su candidatura al premio europeo ‘Green Leaf’ 2027

El Ayuntamiento de Benidorm ha informado al Consejo Vecinal de su candidatura como finalista al reconocimiento ‘European Green Leaf’ 2027, que distingue a ciudades de menos de 100.000 habitantes por su respuesta a los retos ambientales. La concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, expuso durante la reunión del Consejo Vecinal los logros que han llevado a la ciudad a esta fase, destacando la eficiencia en la gestión del agua, la calidad del aire, la apuesta por la movilidad sostenible y el hecho de que el 61 % del territorio esté protegido. La edil de Participación ciudadana Ana Pellicer, nos detalla otros asuntos locales que se han tratado durante la sesión.

El alcalde Toni Pérez y la edil Ana Pellicer han subrayado la importancia de implicar a la ciudadanía a través de sus representantes vecinales, ya que se trata de un proyecto de ciudad compartido.