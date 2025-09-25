PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Benidorm involucra al Consejo Vecinal en su candidatura al premio europeo ‘Green Leaf’ 2027

La ciudad defenderá la próxima semana en Lituania su modelo sostenible ante la Comisión Europea, como una de las cuatro finalistas al galardón que premia a los municipios más comprometidos con el medio ambiente

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm involucra al Consejo Vecinal en su candidatura al premio europeo ‘Green Leaf’ 2027
Benidorm involucra al Consejo Vecinal en su candidatura al premio europeo ‘Green Leaf’ 2027 | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Benidorm ha informado al Consejo Vecinal de su candidatura como finalista al reconocimiento ‘European Green Leaf’ 2027, que distingue a ciudades de menos de 100.000 habitantes por su respuesta a los retos ambientales. La concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, expuso durante la reunión del Consejo Vecinal los logros que han llevado a la ciudad a esta fase, destacando la eficiencia en la gestión del agua, la calidad del aire, la apuesta por la movilidad sostenible y el hecho de que el 61 % del territorio esté protegido. La edil de Participación ciudadana Ana Pellicer, nos detalla otros asuntos locales que se han tratado durante la sesión.

El alcalde Toni Pérez y la edil Ana Pellicer han subrayado la importancia de implicar a la ciudadanía a través de sus representantes vecinales, ya que se trata de un proyecto de ciudad compartido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer