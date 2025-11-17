Espacio Público

Benidorm invierte 600.000 euros en un nuevo Plan de Asfaltado que mejorará la seguridad del tráfico rodado

Y en Villajoyosa también esta semana sigue el Plan de Asfaltado

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Los trabajos afectarán a vías y calzadas del término municipal que se encuentran en mal estado, con rotura del firme o con un deterioro que hace incómoda e insegura la circulación del tráfico rodado y tendrá un plazo de ejecución de un mes. Escuchamos al edil de Escena Urbana, Francis Muñoz.

Muñoz, por último, ha pedido “disculpas” a los vecinos y conductores que se puedan ver afectados por las molestias derivadas de la ejecución de estos trabajos.

Y en Villajoyosa esta semana continúan con el Plan de Asfaltado en calle Sella, calle Relleu, y en el "barrio de Sicop", Plaça de la Comunitat.

