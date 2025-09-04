educación

Benidorm instala 115 nuevos paneles digitales en colegios de Infantil y Primaria

Actualmente Benidorm cuenta con 297 aulas digitales operativas en Infantil, Primaria y Secundaria, a las que se sumarán otras 139 ya proyectadas.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El Ayuntamiento de Benidorm ha acondicionado este verano 80 aulas en colegios públicos para instalar 115 nuevos paneles digitales suministrados por la Conselleria de Educación, dentro del programa ‘Aula Digital Interactiva’. Estas aulas digitales son espacios pedagógicos equipados con tecnología avanzada, paneles interactivos, ordenadores y dispositivos de entrada, que funcionan de forma similar a una tableta y permiten al profesorado y alumnado realizar trazos en pizarra, ejecutar aplicaciones o navegar por internet.

La concejal de Educación, Maite Moreno, ha destacado que esta herramienta facilita un aprendizaje más dinámico y participativo, con colaboración entre compañeros y retroalimentación inmediata.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer