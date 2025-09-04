Benidorm instala 115 nuevos paneles digitales en colegios de Infantil y Primaria

El Ayuntamiento de Benidorm ha acondicionado este verano 80 aulas en colegios públicos para instalar 115 nuevos paneles digitales suministrados por la Conselleria de Educación, dentro del programa ‘Aula Digital Interactiva’. Estas aulas digitales son espacios pedagógicos equipados con tecnología avanzada, paneles interactivos, ordenadores y dispositivos de entrada, que funcionan de forma similar a una tableta y permiten al profesorado y alumnado realizar trazos en pizarra, ejecutar aplicaciones o navegar por internet.
La concejal de Educación, Maite Moreno, ha destacado que esta herramienta facilita un aprendizaje más dinámico y participativo, con colaboración entre compañeros y retroalimentación inmediata.