Benidorm inicia la próxima semana los primeros trabajos del parking subterráneo de la avenida Jaime I

La obra, que durará 15 meses, comenzará con la retirada y trasplante de 31 árboles del margen derecho de la avenida, en sentido ascendente, para su colocación en otros espacios del municipio. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Obras

El futuro aparcamiento abarcará el tramo de Jaime I que va desde la avenida Nicaragua hasta el cruce con Ricardo Bayona y Los Limones, alrededor de 350 metros lineales, y con capacidad para más de 400 vehículos. Está prevista la creación de dos rotondas en la avenida para facilitar el acceso al mismo sin ralentizar o paralizar el tráfico. La primera de las glorietas se ubicará a la altura de Ricardo Bayona y Los Limones; y la segunda, junto a Marqués de Comillas.

Respecto a la obra en la parte derecha (sentido ascendente) el ancho de las aceras se reducirá temporalmente en varios metros, pero “respetando y garantizando siempre el tránsito peatonal y el acceso a edificios y comercios”.

Desde el consistorio se ha informado ya a todos los comerciantes de la zona de los detalles de la actuación y el consistorio va a estar muy pendientes del desarrollo de la obra y de que se cumplan todos y cada uno de los condicionantes que se ha planteado para reducir las molestias a vecinos y comerciantes y la afección al entorno.