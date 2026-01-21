Benidorm inicia las obras en la calle Virgen del Sufragio para renovar la red de aguas pluviales

La intervención tiene un plazo de ejecución de dos meses y permitirá acabar con los malos olores y la salida de aguas sucias a la playa. Los trabajos están financiados al 50% entre la Diputación y el Ayuntamiento

Escuchamos al concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate

La obra, que contempla la instalación de 142,95 metros de tubería de diferentes diámetros para la conducción de aguas pluviales, también conlleva la instalación de una pequeña estación de bombeo con dos bombas. El presupuesto de ejecución asciende a 244.219 euros y está enmarcado en el Plan de Subvenciones del Ciclo Hídrico 2023.