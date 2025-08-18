CICLO DEL AGUA

Benidorm inicia la licitación del contrato para instalar la red de agua regenerada en Poniente

La actuación tiene un presupuesto de 385.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

La actuación, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022, tiene un presupuesto de 385.000 euros y un plazo de ejecución de las obras de tres meses.

El proyecto ejecutará la primera fase de la red troncal de agua regenerada para el riego de parques y jardines en el entorno del barranco de Racharell, con una demanda potencial estimada de 6.300 viviendas, 156.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas y 127.000 de zonas verdes privadas.

Jose Ramón González de Zárate, edil del ciclo del agua, ha recordado que el Ayuntamiento de Benidorm está a punto de finalizar y elevar al pleno la redacción de un Plan Director de Aguas Regeneradas.

