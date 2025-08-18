Benidorm inicia la licitación del contrato para instalar la red de agua regenerada en Poniente

La actuación, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022, tiene un presupuesto de 385.000 euros y un plazo de ejecución de las obras de tres meses.

El proyecto ejecutará la primera fase de la red troncal de agua regenerada para el riego de parques y jardines en el entorno del barranco de Racharell, con una demanda potencial estimada de 6.300 viviendas, 156.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas y 127.000 de zonas verdes privadas.

Jose Ramón González de Zárate, edil del ciclo del agua, ha recordado que el Ayuntamiento de Benidorm está a punto de finalizar y elevar al pleno la redacción de un Plan Director de Aguas Regeneradas.