Benidorm inicia el camino hacia la certificación Biosphere

La actuación forma parte del PSTD ‘Verde Benidorm’, garantiza la mejora continua e incluye herramientas para la industria turística local. Esta certificación está desarrollada por el Instituto de Turismo Responsable y mide la sostenibilidad de los destinos y garantiza que éstos apuestan por la mejora continua. La actuación, que despliega el propio Instituto de Turismo Responsable, se enmarca en el eje número 4 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 ‘Verde Benidorm’, que se financiará con fondos Next Generation.

El contrato de certificación y formación en la metodología Biosphere se divide en tres fases y seis meses de trabajos. La primera fase consistirá en diagnosticar la sostenibilidad que tiene el destino, poner a disposición del Ayuntamiento y todo el sector una plataforma de gestión y seguimiento de los indicadores, y ofrecer asesoramiento on-line continuo sobre todos los aspectos relacionados con la obtención del certificado y con alcanzar los objetivos establecidos.

En la segunda fase un equipo auditor externo experto en sostenibilidad turística y ODSs evaluará a Benidorm para comprobar que cumple con todos los objetivos necesarios para lograr el certificado Biosphere. Ya en una tercera fase, se analizará anualmente el proceso de mejora.

El Plan de Sostenibilidad Turística ‘Verde Benidorm’ del Ayuntamiento de Benidorm obtuvo 5,5 millones de euros al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, componente 14, inversión 1, submedida 2 del PRTR, en la convocatoria extraordinaria de 2023. La actuación adjudicada hoy es una de las 16 incluidas en el PSTD y supone una inversión de 44.406,34 euros.