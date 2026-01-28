Benidorm inicia en breve las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua potable en Poniente

La Concejalía de Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Benidorm acometerá a lo largo de los próximos días el inicio de las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua potable en la zona de Poniente, en concreto en la avenida de Villajoyosa. Son unas obras enmarcadas en “las actuaciones de mejora continua del sistema municipal de abastecimiento”, según ha indicado el edil José Ramón González de Zárate, que añadía que, una vez finalizadas, permitirán “la sectorización de la red con el objetivo de mejorar la monitorización hidráulica, optimizar la detección de fugas y reducir los tiempos de respuesta ante incidencias en la red”.

González de Zárate ha insistido en que la red municipal de abastecimiento de agua potable de la ciudad presenta “un elevado rendimiento técnico hidráulico”, si bien resulta “necesario” continuar invirtiendo en actuaciones de sectorización y sensorización como esta “para permitir que los niveles de eficiencia se mantengan, especialmente en sectores de gran extensión como es el de Poniente”.

Los trabajos van a consistir básicamente en la ejecución de dos arquetas en cuyo interior se instalarán dos caudalímetros que, junto con la instalación de una estación de telecontrol alimentada por energía fotovoltaica, permitirá la creación de dos subsectores hidráulicos diferenciados y su integración en el sistema SCADA municipal.