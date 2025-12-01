Benidorm incrementará las cámaras de control de aforo de las playas en la segunda fase de la catenaria del Paseo de Levante

La Junta de Gobierno Local de Benidorm ha aprobado una modificación ya prevista en el contrato de obra de renovación de la catenaria del Paseo de Levante Fase II para aumentar el número de vanos y cámaras de control de aforo de playas. La modificación se realiza tras la solicitud por parte de Red.es de colocar más cámaras en los vanos de la iluminación a instalar. Se entiende por vanos el espacio existente entre cada una de las columnas de la catenaria, por lo tanto, al incorporar más vanos, la catenaria contará con más columnas de apoyo.

La segunda fase de la renovación de la catenaria de Levante abarca desde la avenida Europa hasta la calle Metge Miguel Martorell. La adjudicación recayó en la mercantil Elecnor Servicios y Proyectos SLU por un importe de 854.885,07 euros. Esta obra se ejecuta por medio del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 360’, que se incluye a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos de la Unión Europea-Next GenerationEU.

El plazo de ejecución pasa de ocho a once meses, pero la redacción del nuevo proyecto no supondrá la suspensión de la ejecución de los trabajos. La adjudicación tenía un importe de 854.885,07 euros. La aprobación por parte de la Junta de Gobierno conlleva la redacción del proyecto modificado de la obra de modo que se empleará la baja ofertada en su día por la empresa –del 22,24%- para cubrir el incremento necesario por importe de 168.942,77 euros.