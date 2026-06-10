Benidorm incorpora en su red de pantallas información en tiempo real sobre la ocupación de los aparcamientos disuasorios

El Ayuntamiento de Benidorm continúa avanzando en su compromiso con la movilidad sostenible y la mejora de la calidad ambiental urbana mediante la puesta en marcha de un nuevo sistema de información en tiempo real sobre la ocupación de los aparcamientos disuasorios de la ciudad. El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha explicado que esta actuación, desarrollada en el marco del contrato de Implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ejecutado por la empresa TEVA, “va a permitir a residentes y visitantes conocer en cada momento el grado de ocupación de los distintos aparcamientos disuasorios a través de la red de pantallas informativas ubicadas en el contorno del casco urbano y las principales vías de acceso al municipio, facilitando la decisión de dónde estacionar su vehículo según las plazas disponibles”.

Muñoz ha trasladado que esta medida “forma parte de la estrategia integral de movilidad sostenible impulsada en Benidorm, alineada con los objetivos europeos de descarbonización y con las políticas municipales destinadas a crear una ciudad más eficiente, accesible y saludable” y tiene como objetivo “favorecer el cambio modal y promover hábitos de movilidad más sostenibles, incentivando a los conductores a estacionar sus vehículos en las zonas habilitadas para ello y completar sus desplazamientos mediante modos de transporte más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie”.

Los primeros aparcamientos en los que se ha implementado este sistema son los de Foietes, Marina Baixa, Adolfo Suárez y Recinto Ferial.

Gracias a esta información dinámica, los usuarios “podrán planificar mejor sus trayectos, reducir los tiempos de búsqueda de aparcamiento y contribuir a una disminución del tráfico circulante en el centro urbano, con la consiguiente reducción de emisiones contaminantes y mejora de la calidad del aire”, ha agregado Muñoz.

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones y de las tecnologías asociadas, como este sistema de información de aparcamientos, refuerza el posicionamiento de Benidorm como referente en innovación urbana, digitalización y sostenibilidad, ofreciendo soluciones inteligentes que mejoran la experiencia de residentes y visitantes al tiempo que contribuyen a la protección del entorno.

Con esta iniciativa, ha concluido Muñoz, “Benidorm da un nuevo paso hacia un modelo de movilidad más ordenado, eficiente y sostenible, facilitando una gestión inteligente de los desplazamientos y favoreciendo la transición hacia una ciudad más amable y respetuosa con el medio ambiente”.