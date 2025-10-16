Benidorm impulsa la movilidad eléctrica con recarga gratuita para coches

movilidad

Benidorm

Los ciudadanos pueden recargar su vehículo eléctrico de forma gratuita en los aparcamientos de Ametlla de Mar, Mercado Municipal y Tomás Ortuño. Así lo ha avanzado el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, que ha indicado que la campaña estará activa entre el 20 y el 26 de octubre y que, con ella, “seguimos avanzando y desarrollando acciones para incentivar una movilidad más sostenible y menos contaminante en nuestra ciudad; en este caso, fomentando el uso del vehículo eléctrico”.

Para poder acceder a este servicio de carga gratuita, los usuarios deberán realizar la recarga a través de la app de Telpark, que permite localizar los puntos de recarga disponibles en tiempo real en cada uno de los estacionamientos, facilitando así un acceso rápido y sencillo al servicio por parte de los usuarios.

En total, según ha indicado el edil de Movilidad, se van a ofrecer 15 cargadores semirrápidos con potencias de hasta 22 kW, lo que permite una recarga eficiente para la mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

