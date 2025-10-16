Benidorm impulsa la movilidad eléctrica con recarga gratuita para coches

Los ciudadanos pueden recargar su vehículo eléctrico de forma gratuita en los aparcamientos de Ametlla de Mar, Mercado Municipal y Tomás Ortuño. Así lo ha avanzado el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, que ha indicado que la campaña estará activa entre el 20 y el 26 de octubre y que, con ella, “seguimos avanzando y desarrollando acciones para incentivar una movilidad más sostenible y menos contaminante en nuestra ciudad; en este caso, fomentando el uso del vehículo eléctrico”.

Para poder acceder a este servicio de carga gratuita, los usuarios deberán realizar la recarga a través de la app de Telpark, que permite localizar los puntos de recarga disponibles en tiempo real en cada uno de los estacionamientos, facilitando así un acceso rápido y sencillo al servicio por parte de los usuarios.

En total, según ha indicado el edil de Movilidad, se van a ofrecer 15 cargadores semirrápidos con potencias de hasta 22 kW, lo que permite una recarga eficiente para la mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.