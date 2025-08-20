CONVENIO GESTIÓN DE RESIDUOS

Benidorm firma un convenio con el Consorcio de Residuos y FCC para gestionar la recogida de aceite doméstico usado y residuo textil

El convenio tiene una duración de un año y se aprobará el próximo lunes 25 de agosto en el pleno del ayuntamiento

Benidorm |

El pleno del Ayuntamiento de Benidormaprobará el próximo lunes 25 de agosto la firma de un convenio entre el Consistorio, el Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1 (Consorci Mare) y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) Medio Ambiente SAU para potenciar la recogida separada de residuos textiles y aceite de cocina usado.

El presidente del Consorcio de Residuos, Jose Ramón González de Zárate, ha puesto en valor que esta prueba piloto ofrecerá datos fiables y variados que permitirán definir la posible futura prestación de dicho servicio en todo el ámbito territorial del Consorcio.

