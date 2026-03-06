Obras

Benidorm ejecuta obras en la red de agua potable para mejorar la monitorización hidráulica en Poniente

Realizar estas actuaciones de forma continua permite seguir manteniendo e incluso mejorando la eficiencia en la gestión del agua, que en Benidorm se cifra en torno al 96%

Esta intervención en la avenida Villajoyosa de la Cala de Benidorm permitirá optimizar la detección de fugas y reducir los tiempos de espera ante incidencias. El importe de esta actuación asciende a 47.887,26 euros Escuchamos a José Ramón González de Zárate concejal de Ciclo de Agua

Se trata de las obras de sectorización de la red de abastecimiento del sector Poniente y su ejecución la detección de posibles fugas y reducir los tiempos de respuesta ante cualquier incidencia que pueda surgir en la red. El edil ha reivindicado las inversiones hechas en los últimos años que sitúa a la ciudad como un referente mundial en la gestión del agua.

Los trabajos consisten en la ejecución de dos arquetas en el interior de las cuales se instalarán dos caudalímetros que, junto a la instalación de una estación de telecontrol alimentada por energía fotovoltaica, permitirá la creación de dos subsectores hidráulicos diferenciados, así como su integración en el sistema SCADA municipal.

