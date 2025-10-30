Benidorm se desvincula de la venta de entradas que el Reggaeton Beach Festival 2026 ya está comercializando

Ante las numerosas dudas y preguntas trasladadas a la concejalía de Eventos en relación con el Reggaeton Beach Festival, el consistorio ha informado que no hay en vigor ningún contrato para realizar este evento en un recinto municipal. Por ello, el Ayuntamiento de Benidorm se desvincula de la venta de entradas que está llevando a cabo la promotora de dicho festival, así como de las posibles reclamaciones que pudieran derivarse de la misma.

Recordarles que hace un mes el consistorio sacó a concurso la gestión de este recinto para eventos entre 2026 y 2029.

Tras la apertura de propuestas presentadas al concurso, la Mesa de Contratación hace propuesta de adjudicación y requerirá a la empresa que aporte el correspondiente aval. Una vez presentado el aval, la propuesta de adjudicación se lleva al órgano competente, que en este caso es la Junta de Gobierno Local de Benidorm