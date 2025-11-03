Educación

Benidorm destinará 97.800 euros para becar las clases de refuerzo educativo dirigidas al alumnado de Primaria y ESO

Hoy lunes se abre el plazo de solicitud de estas ayudas, que se prolongará hasta el próximo 20 de noviembre

La concejala de Educación, Maite Moreno, ha explicado que cada estudiante recibirá 50 euros al mes para asistir a sesiones de repaso en las academias colaboradoras con el Ayuntamiento.

El objetivo de estas ayudas, ha dicho la edil, es procurar que ningún alumno se quede rezagado en su progresión escolar y pueda seguir recibiendo clases de refuerzo, en las que se repasan los contenidos trabajados en los centros escolares.

Las solicitudes podrán presentarse del 3 al 20 de noviembre, de forma telemática, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Benidorm, adjuntando la solicitud cumplimentada y la documentación requerida.

