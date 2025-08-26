Benidorm destina 159.000 euros para subvencionar el transporte escolar al Salt de l’Aigua y al IES Mediterrànea

Estas ayudas complementan las que concede la Generalitat y el curso pasado llegaron a más de 750 estudiantes de dos colegios de Infantil y Primaria, Gabriel Miró y Mestre Gaspar López y de secundaria y enseñanza obligatoria de los cinco institutos públicos de la ciudad

El periodo de aplicación va desde el 8 de septiembre –primer día de clases– hasta el último día lectivo del mes de junio de 2026 que corresponda a cada tramo de las enseñanzas comprendidas en la convocatoria.

Las solicitudes de participación, cuyo plazo permanecerá abierto durante todo el curso escolar, serán formuladas ante el departamento de Educación por las familias de los estudiantes de Educación Secundaria o por las direcciones de los colegios, con la autorización previa de los padres/madres del alumnado concernido.